«Каролина» подписала новый контракт с Лажуа

Защитник Максим Лажуа подписал новый контракт с «Каролиной», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на один год, по которому он получит 750 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Лажуа провел 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями. Также на его счету 2 встречи в плей-офф. В 60 матчах АХЛ за «Чикаго Вулвс» защитник набрал 33 (4+29) очка.