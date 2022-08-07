«Виннипег» подписал новый контракт с нападающим Эпплтоном

«Виннипег» подписал новый контракт с нападающим Мэйсоном Эпплтоном. Соглашение рассчитано на три года., сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В следующем сезоне 26-летний американец заработает 2 миллиона долларов. А потом будет получать 2,25 миллиона за сезон.

«Виннипег» выбрал форварда на драфте 2015 года под общим 168-м номером в шестом раунде.

Всего он провел в НХЛ 206 матчей, в которых набрал 64 (28+36) очка.