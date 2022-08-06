«Эдмонтон» продлил контракт с нападающим Бенсоном

«Эдмонтон» подписал новый контракт с нападающим Тайлером Бенсоном, сообщает TSN.

Соглашение рассчитано на один год. Зарплата хоккеиста составит 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне 24-летний форвард провел за «Ойлерз» 29 матчей. Свой первый гол в лиге он забил в ворота «Миннесоты» 20 февраля.

Напомним, что «Эдмонтон» выбрал Бенсона на драфте 2016 года во втором раунде под общим 32-м номером.