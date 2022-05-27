«Каролина» побила свой рекорд по победам в домашних матчах Кубка Стэнли

«Каролина» переиграла «Рейнджерс» (3:1) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ. Игра прошла на стадионе «Харрикейнз».

«Каролина» одержала седьмую подряд победу на своем льду в Кубке Стэнли. «Харрикейнз» установили новый рекорд франшизы по домашним победам в плей-офф.

Шестой матч в серии состоится 29 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.