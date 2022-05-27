Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча второго раунда плей-офф «Каролина» — «Рейнджерс» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Второй звездой встречи признан российский нападающий Андрей Свечников. 22-летний россиянин отметился одним голом.

Возглавил список форвард Винсент Трошек, забросивший шайбу в меньшинстве. Замкнул тройку защитник Бретт Песс, который сделал одну голевую передачу.

Шестой матч в серии состоится 29 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.