«Каролина» на своем поле сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 13 на 14 января. Встреча пройдет на «PNC-арене» в городе Роли, Северная Каролина, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Каролина» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».