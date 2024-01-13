«Тампа-Бэй» на своем поле сыграет против «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 13 на 14 января. Встреча пройдет на «Амали-арене» в Тампе, Флорида, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Анахайм» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».