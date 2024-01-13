Участие Овечкина в матче с «Рейнджерс» под вопросом, Шестеркин начнет встречу в запасе

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Журналист Том Гулитти в социальных сетях сообщает, что у российского форварда есть небольшое повреждение и его участие в матче будет принято непосредственно перед стартом игры.

Также встречу с ньюйоркцами может пропустить форвард «Кэпиталз» Том Уилсон из-за перелома носа.

Российский вратарь Игорь Шестеркин начнет матч против «Вашингтона» в запасе, с первых минут игру начнет ветеран Джонатан Куик. Решение об участии форварда «Рейнджерс» Мики Зибанежада во встрече со «Столичными» будет также принято перед стартом матча.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 27 (8+19) очков.

На счету 28-летнего вратаря «Рейнджерс» Шестеркина 26 игр в сезоне, в которых он одержал 16 побед, в среднем пропускал 2,9 гола за игру и отражал 90,1 процент бросков.

Матч «Вашингтон» — «Рейнджерс» состоится сегодня, 13 января, и начнется в 21.00 мск.