«Каролина» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» дома в овертайме обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Харрикейнз» дубль оформил Бретт Песс, еще гол забил Джордан Мартинук. У «Пингвинз» шайбы забросили Джейк Гюнцель и Брайан Раст.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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