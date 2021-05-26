Тренин оформил дубль в проигранном матче «Нэшвилла» против «Каролины»

«Каролина» в овертайме выгриала у «Нэшвилла» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ (3:2). «Харрикейнз» вышли вперед в серии — 3-2.

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин оформил дубль. Это его первые две шайбы в Кубке Стэнли.

Следующий матч в серии состоится 28 мая.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Каролина» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Тренин — 1 (Йоси), 11:44 — 0:1. Нечас — 1 (бол., Хэмилтон), 14:21 — 1:1. Тренин — 2 (Сиссонс), 20:53 — 1:2. Нечас — 2 (Слэвин), 52:55 — 2:2. Стаал — 4, 62:03 — 3:2.

Вратари: Неделькович — Сарос.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (10+14+11+2) — 25 (5+11+9+0).

Наши: Свечников (17.05/0/0) — Тренин (15.42/2/+2).

26 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии: 3-2.