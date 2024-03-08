«Каролина» обыграла «Монреаль». Свечников набрал 2 очка

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«Каролина» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

«Каролина» набрала 80 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 14-й строчке — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Монреаль» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Рой — 3 (Ньюхук), 5:53 — 0:1. Шей — 9 (Свечников, Нечас), 13:02 — 1:1. Ноесен — 14 (Друри, Чатфилд), 39:35 — 2:1. Шей — 10 (Пеши, Ахо), 55:31 — 3:1. Свечников — 14 (п.в., Терявяйнен), 58:57 — 4:1.

Вратари: Андерсен (14:30 — 14:50, 53:55 — 54:43) — Монтембо (58:28 — 58:57).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 39 (8+13+18) — 25 (7+11+7).

Наши: Орлов (17.09/0/0), Свечников (19.52/2/+3) — -.

8 марта. Роли. PNC Arena. 18859 зрителей.