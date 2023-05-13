«Каролина» и «Флорида» сыграют в финале Восточной конференции

«Каролина» и «Флорида» сыграют в финале Восточной конференции НХЛ.

Ранее «Харрикейнз» обыграли «Нью-Джерси» (4-1), а «Пантерз» оказались сильнее «Торонто» (4-1).

При этом «Каролина» и «Флорида» ни разу не встречались в плей-офф НХЛ.