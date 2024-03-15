«Тампа» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа» набрала 76 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 3-й строчке — 90 очков.