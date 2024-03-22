«Бостон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

«Рейнджерс» выиграли у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Брюинз».

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий Артемий Панарин оформил хет-трик. Теперь на его счету 41 гол в этом сезоне.

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