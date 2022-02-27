Две передачи Свечникова принесли «Каролине» победу над «Эдмонтоном»

«Каролина» победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ураганы» взяли верх со счетом 2:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами.

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в первом периоде получил удар клюшкой по лицу и был на время вынужден покинуть лед. Ему повредили несколько зубов.

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«Каролина» — «Эдмонтон» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Терявяйнен — 15 (Свечников, Чатфилд), 11:57 — 1:0. Ахо — 23 (бол., Терявяйнен, Свечников), 16:53 — 2:0. Райан — 8, 24:26 — 2:1.

Вратари: Андерсен — Смит (57:47).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (16+6+7) — 30 (8+16+6).

Наши: Свечников (18.45/3/+1) — -.

27 февраля. Роли. PNC Arena.