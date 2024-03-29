«Монреаль» победил «Филадельфию»

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«Монреаль» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» одержали третью победу подряд.

Канадский защитник хозяев Майкл Мэтсон отметился тремя голевыми передачами.

«Монреаль» набрал 68 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 7-й строчке — 82 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Филадельфия» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Сузуки — 30 (бол., Слафковски, Мэтисон), 12:58 — 1:0. Юленен — 4 (Штрабл, Сузуки), 16:46 — 2:0. Армиа — 13 (п.в., Мэтисон, Гуле), 57:05 — 3:0. Типпетт — 27 (Хэтэуэй, Конекны), 58:59 — 3:1. Эванс — 6 (п.в., Мэтисон, Армиа), 59:56 — 4:1.

Вратари: Примо (36:18 — 36:40) — Эрссон (56:39 — 57:05, 58:05 — 58:59, 59:04 — 59:56).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 17 (6+6+5) — 30 (5+9+16).

Наши: — - Замула (19.01/0/-1).

29 марта. Монреаль. Centre Bell. 21205 зрителей.