«Бостон» по буллитам обыграл «Каролину», у Орлова результативная передача

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Каролину» со счетом 4:3.

В составе «Брюинз» отличились Давид Пастрняк, оформивший дубль, и Якуб Ляуко, защитник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу. У «Харрикейнз» шайбы забросили Джейк Друри, Брейди Скжей и Себастьян Ахо.

После этого матча «Бостон» со 119 очками лидирует в Восточной конференции, «Каролина» со 103 очками — на второй строчке.