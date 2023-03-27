Ничушкин признан первой звездой матча с «Аризоной»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:3 Б).

28-летний россиянин забросил шайбу и реализовал победный буллит. Второй звездой признан форвард «Эвеланш» Микко Рантанен, который набрал 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард «Койотс» Клэйтон Келлер, чья шайба перевела встречу в овертайм.

В текущем сезоне Ничушкин провел 43 матча, в которых он набрал 42 (15+27) очка.