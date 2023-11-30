«Каролина» сыграет с «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 1 декабря. Игра пройдет на «PNC-арене» в городе Роли, Северная Каролина, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Каролина» — «Айлендерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».