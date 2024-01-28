«Рейнджерс» разгромили «Оттаву», Панарин набрал 3 очка

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«Рейнджерс» на выезде разгромили «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи, став второй звездой встречи.

«Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 63 очками в 49 матчах.

«Оттава» идет на последней строчке с 38 очками в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Рейнджерс» — 2:7 (1:0, 1:5, 0:2)

Голы: Ткачак — 20 (Жиру), 11:43 — 1:0. Чикран — 8 (бол., Батерсон, Шабо), 21:24 — 2:0. Лафренье — 12 (Панарин, Фокс), 25:51 — 2:1. Крайдер — 23 (Зибанежад), 28:33 — 2:2. Джонс — 1 (Панарин, Трочек), 29:12 — 2:3. Бродзински — 2 (Джонс, Куилль), 31:16 — 2:4. Уилер — 9 (Зибанежад, Крайдер), 36:54 — 2:5. Панарин — 30 (п.в., Лафренье), 57:17 — 2:6. Какко — 5 (Бродзински, Густафссон), 57:52 — 2:7.

Вратари: Корписало (Сегорд, 31:16) — Куик.

Штраф: 28 — 14.

Броски: 31 (7+9+15) — 29 (12+9+8).

Наши: Зуб (20.10/0/-2), Тарасенко (13.09/3/-3) — Панарин (18.47/2/+2).

28 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 19262 зрителя