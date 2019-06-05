Карлссон ждет предложения от "Оттавы" и "Монреаля"

Защитник "Сан-Хосе" Эрик Карлссон может продолжить карьеру в "Оттаве" или "Монреале"​. Как сообщает Ottawa Sun, 29-летний швед ждет конкретных предложений от этих клубов. Он рассматривает эти варианты из-за своей жены, которая хочет жить ближе к своей семье из Оттавы.

Напомним, 1 июля Карлссон может стать неограниченно свободным агентом.

В этом сезоне Карлссон набрал 45 (3+42) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 16 (2+14) очков в 19 матчах плей-офф.

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