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Карлссон общался с «Торонто», «Питтсбургом», «Сиэтлом» и «Каролиной» о переходе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон подтвердил, что общался с несколькими командами в связи с попыткой «Шаркс» обменять его.

По информации инсайдера TSN Криса Джонсона, 33-летний хоккеист общался с командами «Торонто», «Питтсбург», «Сиэтл» и «Каролина». Карлссон попросил «Сан-Хосе» обменять его в команду, которая входит в число претендентов на Кубок Стэнли.

Карлссон получил награду лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. Он набрал 1585 баллов, получив 123 первых места. Он опередил Адама Фокса («Рейнджерс»,1125 баллов) и Кэйла Макара («Колорадо», 553 балла).

Контракт защитника с «Шаркс» с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.

Источник: TSN
Эрик Карлссон
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сиэтл Кракен
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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