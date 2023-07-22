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Сегодня, 16:57

«Вегас» представил фото Барбашева в стиле фильма «Барби»

Руслан Минаев
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Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports
Постер «Вегаса».
Фото ХК «Вегас», Twitter
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«Вегас» опубликовал фото нападающего Ивана Барбашева в стиле фильма «Барби», премьера которого состоялась 21 июля.

Напомним, что прозвище россиянина в клубе — Барби. На постере он представлен в роли Кена, которого в фильме сыграл Райан Гослинг. Роль Барби досталась Марго Робби.

Постер «Вегаса».
Фото ХК «Вегас», Twitter

В прошлом сезоне 27-летний Барбашев провел в «регулярке» 82 матча и набрал 45 (16+29) очков. В Кубке Стэнли его показатели — 22 матча и 18 (7+11) очков.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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