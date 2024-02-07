Шумаков заявил, что КХЛ следовало бы перенять у НХЛ опыт подготовки

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков рассказал о преимуществах предсезонной подготовки игроков НХЛ по сравнению со сборами клубов КХЛ.

«Может, КХЛ стоит перенять опыт НХЛ, когда время на предсезонку сокращается, и игроки готовятся самостоятельно в тренировочных лагерях? Естественно, для всех хоккеистов лучше заниматься по такой программе. Из-за сборов выпадает месяц жизни, у нас очень жесткие тренировки по два раза в день. Мне кажется, что уже есть примеры, которые доказывают, что североамериканская подготовка тоже работает», — приводит слова

Шумаков сыграл в Континентальной хоккейной лиге более 580 матчей и набрал в них более 300 очков. Он является обладателем бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона-2014/15 в составе «Сибири» и серебряным призёром чемпионата КХЛ сезона-2018/19 в составе «Авангарда».