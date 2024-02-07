Шумаков заявил, что КХЛ следовало бы перенять у НХЛ опыт подготовки
Нападающий «Лады» Сергей Шумаков рассказал о преимуществах предсезонной подготовки игроков НХЛ по сравнению со сборами клубов КХЛ.
«Может, КХЛ стоит перенять опыт НХЛ, когда время на предсезонку сокращается, и игроки готовятся самостоятельно в тренировочных лагерях? Естественно, для всех хоккеистов лучше заниматься по такой программе. Из-за сборов выпадает месяц жизни, у нас очень жесткие тренировки по два раза в день. Мне кажется, что уже есть примеры, которые доказывают, что североамериканская подготовка тоже работает», — приводит слова
Шумаков сыграл в Континентальной хоккейной лиге более 580 матчей и набрал в них более 300 очков. Он является обладателем бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона-2014/15 в составе «Сибири» и серебряным призёром чемпионата КХЛ сезона-2018/19 в составе «Авангарда».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|50
|31
|19
|65
|2
|Каролина
|48
|28
|20
|61
|3
|Филадельфия
|50
|25
|25
|56
|4
|Айлендерс
|50
|21
|29
|54
|5
|Питтсбург
|46
|22
|24
|51
|6
|Нью-Джерси
|47
|24
|23
|51
|7
|Вашингтон
|47
|22
|25
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|49
|31
|18
|71
|2
|Флорида
|49
|31
|18
|66
|3
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|59
|4
|Торонто
|48
|25
|23
|58
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Баффало
|49
|22
|27
|48
|7
|Монреаль
|49
|20
|29
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|50
|32
|18
|68
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|47
|30
|17
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|49
|21
|28
|47
|8
|Чикаго
|50
|14
|36
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|49
|33
|16
|71
|2
|Вегас
|50
|29
|21
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|6
|Калгари
|49
|22
|27
|49
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|7.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|- : -
|7.02
|03:00
|
Питтсбург – Виннипег
|- : -
|7.02
|03:00
|
Каролина – Ванкувер
|- : -
|7.02
|03:00
|
Флорида – Филадельфия
|- : -
|7.02
|03:00
|
Баффало – Даллас
|- : -
|7.02
|03:00
|
Бостон – Калгари
|- : -
|7.02
|03:00
|
Вашингтон – Монреаль
|- : -
|7.02
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|50
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|49
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|17
|1.94