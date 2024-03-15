Капризов забросил 34-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Миннесота» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». На 3-й минуте второго периода счет стал 2:0.

Шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 34-м в текущем сезоне.