Защитник Журавлев и нападающий Сошников расторгнут контракты с клубами НХЛ и вернуться в КХЛ

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал, что защитник системы «Колорадо» Даниил Журавлев и нападающий «Айлендерс» Никита Сошников будут выставлены на безусловный драфт отказов НХЛ и продолжат карьеру в КХЛ.

«Сегодня в 22.00 по Москве Даниил Журавлев будет выставлен «Колорадо» на безоговорочный драфт отказов с целью расторжения действующего двухлетнего контракта НХЛ.

Помочь Даниилу на столь сложном этапе карьеры было принципиально важным как с точки зрения сохранения хоккейного таланта, так и поддержания высочайшей марки российских хоккеистов в НХЛ.

По результатам проведенной работы уже через 24 часа в статусе свободного агента Даниил сможет подписать контракт с «Ак Барсом».

Стоит отметить, что игрок и «Колорадо» прекращают действия контракта с уважением друг к другу и у Даниила не будет проблем с дальнейшим возвращением в статусе свободного агента в Северную Америку, если и когда он будет готов.

Также сегодня на драфт отказов в целях расторжения одностороннего контракта НХЛ сроком на один сезон будет выставлен Никита Сошников. Через сутки Никита также подпишет контракт с одним из клубов КХЛ», — написал Мильштейн в Telegram-канале.