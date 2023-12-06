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Сегодня, 06:48

Капризов вышел на пятое место по матчам с двумя или более результативными действиями в истории «Миннесоты»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Для 26-летнего россиянина эта игра стала 69-й в составе «Уайлд», в которой ему удалось выполнить два или более результативных действия. Форвард вышел на пятое место по этому показателю в истории клуба, сравнявшись с Пьером-Марком Бушаром.

Рекорд по числу матчей за «Миннесоту» с двумя или более очками принадлежит Микко Койву (153). Второе место занимает Мариан Габорик (114), на третьей строчке Зак Паризе (79), на четвертой — Райан Сутер (72).

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Матч с «Калгари» стал для него 226-м за команду. Всего у россиянина 257 (122+135) очков в составе «Уайлд».

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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4 Айлендерс 24 10 14 27
5 Вашингтон 22 12 10 26
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7 Нью-Джерси 22 11 11 23
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5 Тампа-Бэй 26 11 15 27
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7 Баффало 26 10 16 22
8 Оттава 20 10 10 20
Центральный дивизион И В П О
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3 Виннипег 24 14 10 30
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5 Сент-Луис 24 13 11 27
6 Нэшвилл 25 13 12 26
7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 24 7 17 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Ванкувер 25 16 9 33
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