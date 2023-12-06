«Айлендерс» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Сан-Хосе» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сан-Хосе» занимает 15-е место в таблице Западной конференции с 16 очками в 26 матчах.

«Айлендерс» идет на 8-й строчке Востока с 27 очками в 24 играх.

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