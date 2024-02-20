Капризов впервые в карьере набрал 6 очков в одном матче НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 3 шайбы и сделал 3 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (10:7).

26-летний россиянин впервые в своей карьере набрал 6 очков в одном матче североамериканской лиги.

Капризов с 2020 года выступает в НХЛ. В 251 матче он набрал 291 (137+154) очко.