«Калгари» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе победителей голами отметились Оливер Шилингтон, Блейк Коулман, Джонатан Юбердо, Эндрю Манджапане и Назем Кадри, оформивший дубль. Все три гола «Джетс» на счету Шона Монахана.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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