«Аризона» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» проиграла «Эдмонтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

У гостей голами отметились Леон Драйзайтль, Маттиас Янмарк, Эвандер Кейн, Уоррен Фогеле и Зак Хайман, оформивший дубль. У хозяев две шайбы забросили Клейтон Келлер и Ник Бьюгстад (дважды).

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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