Капризов в матче с «Сан-Хосе» оформил дубль за минуту

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

26-летний россиянин забросил две шайбы на 40-й минуте. Также на его счету результативная передача на первый гол «Уайлд».

На данный момент на счету Капризова 93 (44+49) очка в 73 матчах сезона.