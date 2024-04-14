«Ванкувер» на выезде обыграл «Эдмонтон», у Задорова результативный пас

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:1.

В составе «Кэнакс» отличились Сэм Лафферти, Пьюс Сутер и Дакота Джошуа, Никита Задоров сделал результативную передачу. У «Ойлерз» шайбу забросил Эвандер Кейн.

После этого матча «Ванкувер» со 107 очками занимает второе место в Западной конференции, «Эдмонтон» со 102 очками — на пятой строчке.