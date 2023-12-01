Капризов стал третьей звездой матча «Миннесоты» с «Нэшвиллом»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:1).

Россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

Первой звездой встречи стал форвард «Уайлд» Коннор Девар, на счету которого хет-трик и голевой пас.

Вторая звезда — вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, отразивший 26 из 27 бросков.