Капризов с 6 очками не вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ

Стали известны три звезды игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

Третей звездой признан форвард «Детройта» Патрик Кейн, который в матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ) оформил 800-ю результативную передачу в лиге.

Второй звездой стал нападающий «Виннипега» Шон Монахан, оформивший хет-трик в игре с «Калгари» (6:3).

Первой звездой дня признан форвард «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, у которого 6 (3+3) очков в матче с «Ванкувером» (10:7).

При этом в список лучших игроков дня не попал форвард «Миннесоты» Кирилл Каприщов, который также набрал 6 (3+3) очков.