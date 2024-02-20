Драйзайтль вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по количеству игр с 3+ очками

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в матче против «Аризоны» (6:3) отметился 1 заброшенной шайбой и 2 результативными передачами.

Таким образом, эта игра стала 87-й для немца за карьеру в НХЛ, в которой он набрал не менее трех очков. По этому показателю он вышел на шестое место в истории «Эдмонтона», обойдя Пола Коффи, у которого 86 таких встреч.

В сезоне-2023/24 Драйзайтль сыграл 52 матча, в которых он набрал 68 (27+41) очков.

«Нефтяники» занимают 6-е место в Западной конференции, имея на своем счету 67 очков в 52 матчах.