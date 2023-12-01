Капризов реализовал большинство в матче с «Нэшвиллом»

«Миннесота» после первого периода выигрывает со счетом 3:0 у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 15-й минуте встречи российский нападающий Кирилл Капризов реализовал большинство и забросил третью шайбу своей команды.

Для 26-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 7-й в текущем сезоне.