Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:03

Минтюков делит с Росси и Фантилли второе место по очкам среди новичков НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Минтюков.
Фото USA Today Sports

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков набрал 1 (1+0) очко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3).

Теперь в активе 20-летнего хоккеиста 17 (2+15) очков в 31 матче в текущем сезоне. Минтюков делит второе место в НХЛ по очкам среди новичков с форвардом «Миннесоты» Марко Росси (17 (10+7) очков) и нападающим «Коламбуса» Адамом Фантилли (17 (8+9)).

Лидером является игрок «Чикаго» Коннор Бедард, на счету которого 26 очков (12+14) в 30 играх. При этом по числу голевых передач лидирует россиянин — 15 против 14 у Бедарда.

ХК Анахайм Дакс
Коннор Бедард
Павел Минтюков
0
Читайте также
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Бабушка погибшего в Марьинке бойца Рудакова рассказала о своем внуке
Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США
Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 116 человек
Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти
Популярное видео
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов продлил безголевую серию до шести матчей

«Флорида» без Бобровского проиграла «Калгари» в матче НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 29 21 8 43
2 Филадельфия 30 17 13 37
3 Айлендерс 30 14 16 36
4 Каролина 31 16 15 35
5 Вашингтон 28 15 13 34
6 Нью-Джерси 29 16 13 33
7 Питтсбург 30 14 16 31
8 Коламбус 32 10 22 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 19 10 43
2 Торонто 28 16 12 38
3 Флорида 31 18 13 38
4 Детройт 31 15 16 34
5 Тампа-Бэй 32 14 18 33
6 Монреаль 31 14 17 32
7 Баффало 32 13 19 29
8 Оттава 26 11 15 22
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 18 12 40
2 Колорадо 31 19 12 40
3 Виннипег 30 18 12 39
4 Нэшвилл 31 18 13 36
5 Аризона 30 15 15 32
6 Сент-Луис 30 15 15 31
7 Миннесота 29 12 17 28
8 Чикаго 30 9 21 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 47
2 Ванкувер 32 21 11 44
3 Лос-Анджелес 27 17 10 38
4 Калгари 32 13 19 31
5 Сиэтл 33 10 23 29
6 Эдмонтон 28 13 15 27
7 Анахайм 31 12 19 24
8 Сан-Хосе 31 9 22 21
Результаты / календарь
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
19.12 03:00
Питтсбург – Миннесота
 4 : 3
19.12 03:00
Детройт – Анахайм
 3 : 4
19.12 03:30
Виннипег – Монреаль
 2 : 3 ОТ
19.12 04:00
Даллас – Сиэтл
 4 : 3 ОТ
19.12 05:30
Калгари – Флорида
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 31 52
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 31 47
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 32 44
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 32 23
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 31 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Торонто

 3 1.85
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости