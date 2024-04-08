Капризов признан второй звездой матча с «Чикаго»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:0).

26-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Первой звездой признан вратарь «Уайлд» Йеспер Валльстедт отразил все 24 броска во втором для себя матче в НХЛ. Третья звезда — форвард Фредерик Годро, забивший один гол.

В текущем сезоне Капризов провел 70 матчей, в которых набрал 88 (41+47) очков. 26-летний россиянин третий сезон подряд забивает 40+ голов.