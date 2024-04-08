«Каролина» обыграла «Коламбус», Свечников забил гол

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 3:0.

Отличились Андрей Свечников, Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.

После этого матча «Каролина» со 105 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Коламбус» с 64 очками — на последней строчке.