Капризов признан первой звездой матча с «Каролиной»

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:2).

26-летний россиянин оформил хет-трик. Второй звездой признан вратарь «Уайлд» Филип Густавссон, 40 бросков из 42. Третья звезда — форвард «Харрикейнз» Майкл Бантинг, забивший один гол.

В текущем сезоне Капризов провел 39 матчей, в которых набрал 42 (18+24) очка.