«Миннесота» обыграла «Каролину», Капризов оформил хет-трик
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Каролину» со счетом 5:2.
В составе «Уайлд» хет-трик оформил Кирилл Капризов, забросив одну из шайб в пустые ворота, а также отличились Джоэль Эрикссон и Джейкоб Мидлтон. У «Харрикейнз» голы забили Мартин Нечас и Майко Бантинг.
После этого матча «Миннесота» с 45 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Каролина» с 55 очками — на пятой строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Миннесота» — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Голы: Нечас — 11 (Ноесен, Друри), 14:02 — 1:0. Капризов — 16 (Голигоски, Росси), 17:43 — 1:1. Капризов — 17 (Болди, Эрикссон Эк), 26:18 — 1:2. Бантинг — 10 (Джарвис, Ахо), 48:17 — 2:2. Эрикссон Эк — 20 (Бродин, Фэйбер), 49:32 — 2:3. Капризов — 18 (п.в., Фэйбер), 57:59 — 2:4. Миддлтон — 7 (п.в., Богосян, Эрикссон Эк), 59:04 — 2:5.
Вратари: Раанта (57:07 — 57:59, 58:17 — 59:04) — Густавссон.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 42 (18+13+11) — 19 (3+7+9).
Наши: Орлов (15.34/2/-1) — Капризов (20.19/5/+3).
22 января. Роли. PNC Arena.
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|И
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|1
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|44
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|14
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|2
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|47
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|18
|59
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|46
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|5
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|44
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|22
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|Сент-Луис
|44
|22
|22
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|7
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|1
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|31
|15
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|2
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|46
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|Лос-Анджелес
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|22
|21
|52
|5
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|45
|19
|26
|47
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|25
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|7
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|15
|30
|31
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|22.01
|01:00
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Каролина – Миннесота
|2 : 5
|22.01
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|- : -
|22.01
|04:30
|
Анахайм – Рейнджерс
|- : -
|22.01
|05:00
|
Сиэтл – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|75
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|66
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
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Нэшвилл
|2
|1.41
|
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Давид Риттих
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