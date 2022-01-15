Капризов набрал очки в пятом матче подряд

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продлил свою результативную серию.

В игре регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (7:3) россиянин сделал 2 результативных передачи. Форвард набрал очки в пятом матче подряд, в последних 5 встречах у Капризова 10 (4+6) очков.

KIRILL ? ZUCCY



AH WE LOVE TO SEE IT#mnwild pic.twitter.com/moqsFucWeQ — Minnesota Wild (@mnwild) January 15, 2022

В сезоне-2021/22 Капризов провел 33 матча, набрав 42 (14+28) очка.