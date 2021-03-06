Капризов набрал более одного очка в пятом матче сезона. Только у трех новичков «Миннесоты» было больше
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».
23-летний россиянин набрал более одного очка в пятой игре сезона. При этом только у трех новичков «Уайлд» за один сезон было больше: у Кертиса Фостера (7 матчей в сезоне-2005/06), Райана Донато (6 в сезоне-2018/19) и Мариана Габорика (6 в сезоне-2000/01).
В текущем сезоне Капризов проводит 21-й матч в НХЛ, в которых набрал 19 (6+13) очков.
Kirill Kaprizov has collected his fifth multi-point game of the season. Only three @mnwild rookies have had more in a single season: Kurtis Foster (7 in 2005-06), Ryan Donato (6 in 2018-19) and Marian Gaborik (6 in 2000-01). #NHLStats https://t.co/aSicLv5wFT— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 6, 2021
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