«Тампа» без Василевского в серии буллитов уступила «Чикаго»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Чикаго» со счетом 3:4.

В составе «Лайтнинг» отличились Энтони Сирелли, Алекс Киллорн, Райан Макдона. У хозяев дубль оформил Алекс Дебринкэт, еще один гол на счету Доминика Кубалика, победный буллит реализовал Филипп Курашев. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский остался в запасе.

После этого матча «Тампа» с 34 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 31 очком — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Чирелли — 7 (Пойнт, Палат), 2:51 — 0:1. Киллорн — 5 (бол., Хедман, Палат), 10:27 — 0:2. Дебринкэт — 13 (бол., Боквист, Кейн), 12:57 — 1:2. Дебринкэт — 14 (Кейн), 27:18 — 2:2. Макдона — 2 (Киллорн, Джонсон), 43:20 — 2:3. Кубалик — 9 (Кит, Боквист), 46:00 — 3:3.

Победный буллит: Курашев.

Вратари: Суббан — Макиленни.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 27 (10+5+8+4) — 42 (11+11+15+5).

Наши: Задоров (21.08/0/-1) — Волков (7.39/1/-1), Сергачев (22.37/1/0).

6 марта. Чикаго. United Center.