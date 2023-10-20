Капризов едва не подрался с защитником «Лос-Анджелеса» Даути

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 3:7.

В одном из эпизодов встречи защитник «Кингз» Дрю Даути толкнул в спину форварда «Уайлд» Кирилла Капризова. После этого 26-летний россиянин толкнул соперника в ответ, игроки пообщались на повышенных тонах, но по итогам никто не получил штрафных минут.

Капризов стал третьей звездой встречи. В текущем сезоне форврад провел 4 матча, в которых набрал 6 (2+4) очков.