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Капитан «Вегаса» Стоун считает, что Дадонов отлично дополнит команду

09:14
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Нападающий и капитан «Вегаса» Марк Стоун поделился мнением о новичке команды, российском форварде Евгении Дадонове.

«В нем много скорости, но главное его качество в том, что он забивает голы. Я знаю, что прошлый сезон был для него не самым лучшим, но вместе с тем, как мне кажется, для сотни парней в лиге минувший чемпионат получился чем-то вроде годового отпуска. Я видел почти каждый его гол, который он забивал за «Флориду», и это меня очень вдохновляло. Я думаю, он гордится той ролью, которую играет в большинстве, и гордится тем, что помогает своим партнерам по команде. Люди вокруг говорят, что ему необходимо играть с хорошими игроками, чтобы показывать достойные результаты, но кому не обязательно играть рядом с хорошими игроками, чтобы добиться успеха? Дадонов — это парень, который очень хорошо дополнит нашу команду», — приводит официальный сайт НХЛ слова Стоуна.

В сезоне-2020/21 Дадонов выступал за «Оттаву», на его счету 20 (13+7) очков в 55 матчах за команду в регулярном чемпионате и 1 (0+1) очко в 4 играх плей-офф минувшего сезона. В июле «Сенаторз» обменяли 32-летнего россиянина в «Вегас».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/stone-dadonov-otlichno-dopolnit-golden-knights/c-326251474

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Иван Торопцев все материалы автора

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