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Хичкок вернулся в «Сент-Луис» в качестве консультанта

11:00
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«Сент-Луис» на своем сайте объявил о возвращении Кена Хичкока в клуб. 69-летний канадец будет занимать должность консультанта тренера. Вице-президентом по хоккейным операциям назначен Питер Чиарелли.

Напомним, что Хичкок возглавлял «Сент-Луис» в качестве тренера с 2011 по 2017 год, после чего завершил карьеру. Он занимает второе место в клубе по количеству побед в регулярном чемпионате и проведенных матчей.

Чиарелли ранее работал в «Оттаве», «Бостоне» и «Эдмонтоне».

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Роман Шишов все материалы автора

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