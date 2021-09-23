Хичкок вернулся в «Сент-Луис» в качестве консультанта
11:00
«Сент-Луис» на своем сайте объявил о возвращении Кена Хичкока в клуб. 69-летний канадец будет занимать должность консультанта тренера. Вице-президентом по хоккейным операциям назначен Питер Чиарелли.
Напомним, что Хичкок возглавлял «Сент-Луис» в качестве тренера с 2011 по 2017 год, после чего завершил карьеру. Он занимает второе место в клубе по количеству побед в регулярном чемпионате и проведенных матчей.
Чиарелли ранее работал в «Оттаве», «Бостоне» и «Эдмонтоне».
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