Хичкок вернулся в «Сент-Луис» в качестве консультанта

«Сент-Луис» на своем сайте объявил о возвращении Кена Хичкока в клуб. 69-летний канадец будет занимать должность консультанта тренера. Вице-президентом по хоккейным операциям назначен Питер Чиарелли.

Напомним, что Хичкок возглавлял «Сент-Луис» в качестве тренера с 2011 по 2017 год, после чего завершил карьеру. Он занимает второе место в клубе по количеству побед в регулярном чемпионате и проведенных матчей.

Чиарелли ранее работал в «Оттаве», «Бостоне» и «Эдмонтоне».