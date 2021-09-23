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Капризов признался, что испытывал стресс до подписания контракта с «Миннесотой»

07:54
Кирилл Капризов. Фото Instagram
Кирилл Капризов. Фото Instagram
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признался, что ему было непросто находиться в статусе ограниченно свободного агента. В среду, 22 сентября, клуб объявил о подписании с россиянином нового пятилетнего соглашения на 45 миллионов долларов.

Кирилл Капризов.Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов

«Очевидно, это был стресс. Весь процесс был трудным. Закончив прошлый сезон, я думал, что дела пойдут быстрее. Но нужно было время. Все понимаю. Сейчас я действительно счастлив, что теперь могу сосредоточиться только на хоккее. Очевидно, я очень счастлив быть частью «Миннесоты», — цитирует The Athletic Капризова.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

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Евгений Козинов все материалы автора

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