Капитан «Вегаса» пропустит несколько недель из-за травмы

Капитан «Вегаса» Марк Стоун пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает журналист Франк Серавалли.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард набрал 38 (17+21) очков в 43 матчах регулярного чемпионата.

Отметим, что Стоун пропустил больше половины прошлого сезона из-за серьезной травмы. Тогда он успел провести только 37 матчей, в которых набрал 30 (9+21) очков.